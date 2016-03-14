台湾经济指标预测--3月14日至5月20日

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/21 1600 外销订单 2月 -- -12.4% 年变动率 3/22 0830 季调失业率 2月 -- 3.91% 3/23 1600 工业生产指数 2月 -- -5.65% 3/24 1620 M2年增率 2月 -- +5.63% 3/24 1700(预) 重贴现率 第一季 -- 1.625% * 4月4日当 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,288.16亿美元 4/7 0830 消费者物价指 3月 -- +2.40% 数(CPI) * 4月11日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/11 1600 出口 3月 -- -11.8% * 5月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1620 经常帐 第一季 -- 顺差200.1亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第四季 -- -0.52% (统计值) (第四季统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”