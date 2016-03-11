金属期市：伦铜上涨但恐录得四周来首次周线下跌，中国疑虑犹存

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
房价升温和基础设施支出加大带来的积极影响，被2月份疲弱贸易数据抵消。
不过澳新银行(ANZ)认为，大宗商品前景好转，“大宗商品市场显现出最严重阶段可能已过去的迹象，”该行在一份研究报告中称。
在周末中国关键的工业生产数据发布后，形势应该会更加明朗。
0706GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨1.3%至每吨4,955.50美元，延续前一交易日涨势。本周可能录得1.4%跌幅。
上海期货交易所期铜合约 逆转稍早跌势，上涨0.8%，至每吨37,720元人民币。
其他金属亦受到支撑，期锌 、期铅 和期锡 均涨逾1%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李爽/蔡美珍)
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。