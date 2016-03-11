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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 15:47 BJT

金属期市：伦铜上涨但恐录得四周来首次周线下跌，中国疑虑犹存

房价升温和基础设施支出加大带来的积极影响，被2月份疲弱贸易数据抵消。

不过澳新银行(ANZ)认为，大宗商品前景好转，“大宗商品市场显现出最严重阶段可能已过去的迹象，”该行在一份研究报告中称。

在周末中国关键的工业生产数据发布后，形势应该会更加明朗。

0706GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨1.3%至每吨4,955.50美元，延续前一交易日涨势。本周可能录得1.4%跌幅。

上海期货交易所期铜合约 逆转稍早跌势，上涨0.8%，至每吨37,720元人民币。

其他金属亦受到支撑，期锌 、期铅 和期锡 均涨逾1%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李爽/蔡美珍)

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