全球金市：黄金一度触及13个月高点，因欧洲央行暗示降息结束提振欧元

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
金价周四攀升1.5%，创一周来最大单日涨幅，且有望录得连续第二周周线上涨。今年迄今，金价已累计上涨20%。
美国4月期金 下滑0.1%，至每盎司1,271美元，稍早触及高点1,287.80。
CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说道，金价下一道主要阻力位在1,308附近，曾于去年1月触及该点。
他称：“如果金价最终能持续上涨，或许能升向1,400。”
现货银 跌0.3%，报每盎司15.54美元，现货铂金 升0.2%，报977.99，现货钯金 涨0.3%，报572.40美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 王洋/王丽鑫)
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。