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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 15:48 BJT

全球金市：黄金一度触及13个月高点，因欧洲央行暗示降息结束提振欧元

金价周四攀升1.5%，创一周来最大单日涨幅，且有望录得连续第二周周线上涨。今年迄今，金价已累计上涨20%。

美国4月期金 下滑0.1%，至每盎司1,271美元，稍早触及高点1,287.80。

CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说道，金价下一道主要阻力位在1,308附近，曾于去年1月触及该点。

他称：“如果金价最终能持续上涨，或许能升向1,400。”

现货银 跌0.3%，报每盎司15.54美元，现货铂金 升0.2%，报977.99，现货钯金 涨0.3%，报572.40美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 王洋/王丽鑫)

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