《汇市简讯》周线云区对于欧元/美元走势非常重要

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0749 GMT
* 欧元/美元技术面看多，是欧洲央行会议后推动欧元的主要因素
* 日线云区上移给欧元带来支撑：reut.rs/21lTAYL
* 上方的周线云区是关键：reut.rs/21lT8Kj
* 若欧元收在云区内部，则带来很大上涨空间，去年8月期间曾触及类似高点
* 8月高点在1.1715，云区顶部在1.1673，今日纽约收盘水准是关键
(编译 高琦 审校 李爽)
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
路透1月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间 ；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-19 BMO MTB.N Q4 2016 M&T Bank Corp 2017-01-19 BMO PPG.N Q4 2016 PPG工业(PPG Industries) 2017-01-19 BMO BBT.N Q4 2016 BB&T Corp 2017-01-19 BMO JBHT.OQ Q4 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 2017-01-19 BMO UNP.N Q4 2016 联合太平洋(Union Pacific) 2017-01-19
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)