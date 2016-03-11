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市场报道 | 2016年 3月 11日 星期五 15:59 BJT

《汇市简讯》周线云区对于欧元/美元走势非常重要

0749 GMT

* 欧元/美元技术面看多，是欧洲央行会议后推动欧元的主要因素

* 日线云区上移给欧元带来支撑：reut.rs/21lTAYL

* 上方的周线云区是关键：reut.rs/21lT8Kj

* 若欧元收在云区内部，则带来很大上涨空间，去年8月期间曾触及类似高点

* 8月高点在1.1715，云区顶部在1.1673，今日纽约收盘水准是关键

(编译 高琦 审校 李爽)

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