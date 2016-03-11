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市场报道 | 2016年 3月 11日 星期五 16:01 BJT

《汇市简讯》英镑/美元现汇走势如履薄冰

0751 GMT

* 英镑/美元周四自10日移动均线反弹，并收在30日移动均线略上方

* 存在14日动能指标转为正值的可能性

* 我们在1.4265做空英镑，以待空头卷土重来

* 希望英镑收在30日移动均线上方的走势是个假讯号

* 我们把停止单设在1.4353上方，这里是1.4672-1.3836跌势的61.8%回档位

* 技术图：tmsnrt.rs/21lSuMA

(编译 高琦 审校 张明钧)

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