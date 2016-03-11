中国新债：天津市下周五将招标发行114.1亿元一般和专项地方债

路透上海3月11日 - 中国天津市财政局周五公告，将于下周五(18日)招标发行总额114.1亿元人民币地方债，其中一般债券14.14亿元，专项债券99.96亿元。

上述一般和专项地方债均为该市今年首批，全部为置换债券。其中一般债包括三年和五年两个期限，发行规模8.64亿元和5.5亿元；专项债包括五年、七年和10年三个期限，发行规模分别为49.75亿元、23.26亿元和26.95亿元。

招标时间上，一般债为3月18日下午2:00-2:40，专项债为3:00-3:40；均自3月21日起发行并计息，联合资信评估对上述债券的评级为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)