《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月11日

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
3月11日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:14时,1港元=0.83686人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 12.99 7.02 2.21 南玻 10.06 6.10 1.97 深康佳 5.08 3.01 2.02 ST中华 11.39 5.60 2.43 ST中冠 38.11 18.48 2.46 深深宝 16.51 8.06 2.45 深华发 22.77 8.32 3.27 深赤湾 16.27 13.50 1.44 特力 63.69 22.41 3.40 飞亚达 11.56 7.65 1.81 一致药业 66.15 39.82 1.99 深深房 11.40 5.92 2.30 ST盛润 6.72 5.85 1.37 深南电 9.37 4.37 2.56 深纺织 11.43 6.70 2.04 方大集团 10.00 5.86 2.04 深国商 25.22 10.34 2.91 深赛格 9.18 4.75 2.31 宝石 7.40 4.95 1.79 小天鹅 23.90 18.29 1.56 粤高速 4.88 3.83 1.52 晨鸣纸业 7.19 5.30 1.62 ST珠江 7.76 5.55 1.67 美菱电器 5.51 4.28 1.54 大冷股份 13.91 8.27 2.01 粤电力 5.47 4.43 1.48 佛山照明 8.60 5.93 1.73 江铃汽车 24.40 21.95 1.33 沙隆达 10.70 6.82 1.87 苏常柴 8.42 4.80 2.10 威孚高科 17.36 15.58 1.33 古井贡酒 32.60 23.86 1.63 ST东海 14.55 6.77 2.57 长安汽车 14.34 13.84 1.24 京东方 2.45 1.99 1.47 鲁泰 10.28 10.22 1.20 本钢板材 4.60 2.49 2.21 张裕 32.96 22.64 1.74 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。