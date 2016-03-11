亚洲橡胶：TOCOM期胶本周下跌3.3%，疲弱数据令人担忧消费

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
TOCOM期胶在截至周一的五个交易日累计上涨15.7%，受亚洲主要产胶国削减出口、原油价格持续上涨、以及对中国经济担忧缓解的支撑。
不过周二起市场下跌，当日中国公布的贸易数据低迷，重燃对该国的担忧情绪。
“经济前景看似暗淡，日本企业信心恶化以及中国数据低迷体现了这种形势，”一家东京经纪商的消息人士说。
“但价格有望复苏，因泰国的减产措施导致当地的价格上涨。”
周五公布的政府调查显示，日本第一季企业信心大幅恶化，显示金融市场动荡和全球需求低迷对日本脆弱的经济复苏造成打击。
油价周五跳涨，受新一波投资及美元走软支撑，美元下跌导致使用其他货币的进口商购买石油的成本下降，但分析师警告称，更为强劲的价格上扬时机尚不成熟，因为全球供应过剩局面仍然存在。
美元兑日圆 周五报约113.61，前一日报113.63。
上海期交所主力5月期胶 下跌30元人民币，收报每吨11,345元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月4月期胶 最新报每公斤122美分，下跌2.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/王洋; 审校 孙茉莉/李爽)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41