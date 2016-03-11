亚洲橡胶：TOCOM期胶本周下跌3.3%，疲弱数据令人担忧消费

TOCOM期胶在截至周一的五个交易日累计上涨15.7%，受亚洲主要产胶国削减出口、原油价格持续上涨、以及对中国经济担忧缓解的支撑。

不过周二起市场下跌，当日中国公布的贸易数据低迷，重燃对该国的担忧情绪。

“经济前景看似暗淡，日本企业信心恶化以及中国数据低迷体现了这种形势，”一家东京经纪商的消息人士说。

“但价格有望复苏，因泰国的减产措施导致当地的价格上涨。”

周五公布的政府调查显示，日本第一季企业信心大幅恶化，显示金融市场动荡和全球需求低迷对日本脆弱的经济复苏造成打击。

油价周五跳涨，受新一波投资及美元走软支撑，美元下跌导致使用其他货币的进口商购买石油的成本下降，但分析师警告称，更为强劲的价格上扬时机尚不成熟，因为全球供应过剩局面仍然存在。

美元兑日圆 周五报约113.61，前一日报113.63。

上海期交所主力5月期胶 下跌30元人民币，收报每吨11,345元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月4月期胶 最新报每公斤122美分，下跌2.5美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/王洋; 审校 孙茉莉/李爽)