国际油市：油价跳涨，受新一波投资及美元走软支撑

布兰特原油期货 报每桶40.70美元，涨0.65美元。

美国原油5月合约较布兰特原油5月合约贴水周五缩窄至每桶0.51美元，周二为每桶1.23美元。

交易员称，油价上涨主要由于中国人民币触及年内高位，反映出美元兑其他主要货币全面走软。欧洲央行宣布放宽政策后，美元周四已经大跌。

“这种情况的背景是欧元昨晚大幅波动…欧元兑美元昨晚大幅跳涨，要求人民币追涨，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。

交易员称，基金资金流入油市也带来支撑。

“基金已转为看多，市场似乎已决心保持油价在40美元左右，”Liquidity Energy驻纽约经纪商Pete Donovan表示。

但分析师警告称，油价上涨可能稍纵即逝，因为目前市场供应依然过剩，尤其是主要产油国协调冻产的会议似乎不太可能召开，因为伊朗仍未表态是否参与该协议。(完)

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