国际油市：油价跳涨，受新一波投资及美元走软支撑

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
布兰特原油期货 报每桶40.70美元，涨0.65美元。
美国原油5月合约较布兰特原油5月合约贴水周五缩窄至每桶0.51美元，周二为每桶1.23美元。
交易员称，油价上涨主要由于中国人民币触及年内高位，反映出美元兑其他主要货币全面走软。欧洲央行宣布放宽政策后，美元周四已经大跌。
“这种情况的背景是欧元昨晚大幅波动…欧元兑美元昨晚大幅跳涨，要求人民币追涨，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。
交易员称，基金资金流入油市也带来支撑。
“基金已转为看多，市场似乎已决心保持油价在40美元左右，”Liquidity Energy驻纽约经纪商Pete Donovan表示。
但分析师警告称，油价上涨可能稍纵即逝，因为目前市场供应依然过剩，尤其是主要产油国协调冻产的会议似乎不太可能召开，因为伊朗仍未表态是否参与该协议。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 刘秀红/李爽/李春喜)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41