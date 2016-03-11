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市场报道 | 2016年 3月 11日 星期五 16:42 BJT

全球贵金属：3月10日SPDR黄金持仓增0.75%，iShares白银持仓增0.41%

路透3月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三增加0.
75%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓增0.41%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期       变动      增减
    SPDR      25,681,155.4    3月10日    25,489,954.7    3月9日   191,200.7   0.75%
    iShares  323,965,223.6    3月10日   322,632,586.0    3月9日 1,332,637.6   0.41% (完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
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    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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