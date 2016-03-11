全球贵金属：3月10日SPDR黄金持仓增0.75%，iShares白银持仓增0.41%

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
路透3月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三增加0. 75%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓增0.41%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,681,155.4 3月10日 25,489,954.7 3月9日 191,200.7 0.75% iShares 323,965,223.6 3月10日 322,632,586.0 3月9日 1,332,637.6 0.41% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
路透1月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间 ；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-19 BMO MTB.N Q4 2016 M&T Bank Corp 2017-01-19 BMO PPG.N Q4 2016 PPG工业(PPG Industries) 2017-01-19 BMO BBT.N Q4 2016 BB&T Corp 2017-01-19 BMO JBHT.OQ Q4 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 2017-01-19 BMO UNP.N Q4 2016 联合太平洋(Union Pacific) 2017-01-19
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)