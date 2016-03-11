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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 17:43 BJT

《全球汇市》欧元下滑，此前欧洲央行暗示暂停降息后维持在高位

“我认为日本央行下周不会放松政策。话虽如此，欧洲央行的宽松政策是全方位的，日
本央行会议临近，市场认为届时什么都有可能发生，”东京FPG证券社长深谷幸司表示。
    
    “至于欧洲央行的宽松政策，这毕竟是一个‘刺激冒险意愿’的因素。其效果可能会逐
渐显现，并遏制日圆涨势。”
    
    美元兑日圆 涨0.5%报113.74日圆，亚洲时段一度低见112.75。上月美元兑日圆触
及111日圆下方的16个月低位，因担心银行业及全球经济增速。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1141  1.1176  -0.31  +2.59  1.0860
    美元/日圆            113.75  113.18  +0.50  -5.44  120.30
    欧元/日圆         126.71  126.52  +0.15  -2.88  130.47
    美元/瑞郎            0.9855  0.9845  +0.10  -1.63  1.0018
    英镑/美元            1.4288  1.4275  +0.09  -3.05  1.4738
    美元/加元            1.3246  1.3344  -0.73  -4.28  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4951  6.5027  -0.12  -1.11  6.5680
    澳元/美元            0.7487  0.7451  +0.48  +2.91  0.7275
    新西兰元/美元        0.6680  0.6662  +0.27  -2.12  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0979  1.1006  -0.25  +0.85  1.0886
    欧元/英镑         0.7794  0.7824  -0.38  +5.80  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.3166  9.3655  -0.52  +1.59  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5146  8.5179  -0.04  -3.68  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 刘秀红/孙茉莉/李爽/张明钧/高琦)

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