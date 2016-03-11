《全球汇市》欧元下滑，此前欧洲央行暗示暂停降息后维持在高位

“我认为日本央行下周不会放松政策。话虽如此，欧洲央行的宽松政策是全方位的，日 本央行会议临近，市场认为届时什么都有可能发生，”东京FPG证券社长深谷幸司表示。 “至于欧洲央行的宽松政策，这毕竟是一个‘刺激冒险意愿’的因素。其效果可能会逐 渐显现，并遏制日圆涨势。” 美元兑日圆 涨0.5%报113.74日圆，亚洲时段一度低见112.75。上月美元兑日圆触 及111日圆下方的16个月低位，因担心银行业及全球经济增速。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1141 1.1176 -0.31 +2.59 1.0860 美元/日圆 113.75 113.18 +0.50 -5.44 120.30 欧元/日圆 126.71 126.52 +0.15 -2.88 130.47 美元/瑞郎 0.9855 0.9845 +0.10 -1.63 1.0018 英镑/美元 1.4288 1.4275 +0.09 -3.05 1.4738 美元/加元 1.3246 1.3344 -0.73 -4.28 1.3839 美元/离岸人民币 6.4951 6.5027 -0.12 -1.11 6.5680 澳元/美元 0.7487 0.7451 +0.48 +2.91 0.7275 新西兰元/美元 0.6680 0.6662 +0.27 -2.12 0.6825 欧元/瑞郎 1.0979 1.1006 -0.25 +0.85 1.0886 欧元/英镑 0.7794 0.7824 -0.38 +5.80 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.3166 9.3655 -0.52 +1.59 9.1705 美元/挪威克朗 8.5146 8.5179 -0.04 -3.68 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 刘秀红/孙茉莉/李爽/张明钧/高琦)