《全球汇市》欧元下滑，此前欧洲央行暗示暂停降息后维持在高位

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“我认为日本央行下周不会放松政策。话虽如此，欧洲央行的宽松政策是全方位的，日 本央行会议临近，市场认为届时什么都有可能发生，”东京FPG证券社长深谷幸司表示。 “至于欧洲央行的宽松政策，这毕竟是一个‘刺激冒险意愿’的因素。其效果可能会逐 渐显现，并遏制日圆涨势。” 美元兑日圆 涨0.5%报113.74日圆，亚洲时段一度低见112.75。上月美元兑日圆触 及111日圆下方的16个月低位，因担心银行业及全球经济增速。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1141 1.1176 -0.31 +2.59 1.0860 美元/日圆 113.75 113.18 +0.50 -5.44 120.30 欧元/日圆 126.71 126.52 +0.15 -2.88 130.47 美元/瑞郎 0.9855 0.9845 +0.10 -1.63 1.0018 英镑/美元 1.4288 1.4275 +0.09 -3.05 1.4738 美元/加元 1.3246 1.3344 -0.73 -4.28 1.3839 美元/离岸人民币 6.4951 6.5027 -0.12 -1.11 6.5680 澳元/美元 0.7487 0.7451 +0.48 +2.91 0.7275 新西兰元/美元 0.6680 0.6662 +0.27 -2.12 0.6825 欧元/瑞郎 1.0979 1.1006 -0.25 +0.85 1.0886 欧元/英镑 0.7794 0.7824 -0.38 +5.80 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.3166 9.3655 -0.52 +1.59 9.1705 美元/挪威克朗 8.5146 8.5179 -0.04 -3.68 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 刘秀红/孙茉莉/李爽/张明钧/高琦)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41