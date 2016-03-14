重温稿--台湾货币市场：短率持稳低位，月内资金供应无虞

* 短率持稳低位，月内资金供应无虞 * 下周存单到期量大，短率有靠拢低位可能 * 国际债交割空窗期，寿险资金偏多 记者 董永年 路透台北3月11日 - 台湾银行间短率周五续稳低位。资金调度人员表示，今日市况偏向宽松，拆入方缺乏 新资金需求，多以到期续做为主，利率则稳在既有区间。 由于下周央行定存单到期逼近2兆台币，一般预料，短率将持稳或续靠拢区间低位的可能。市场将观望24 日央行举行的理监事会议是否做出进一步宽松举措，此将影响对季底资金情势的判断。 〞都是到期续，没有新的拆出，感觉大家都多钱。〞一位大型银行交易员说。 另一大型票券商交易主管也称，今日相当宽裕，由于都是月内的资金，因此无论一周还是两周的拆款利率 都没有差别。 今日午间央行标售的两年期定存单得标利率符合预期，投标倍数较前次走高。交易员表示，主要因部分银 行将无法跨季的资金投入标售，但没有积极抢标。 台湾央行周五宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.436%，标售结果符合市场 预估的0.430-0.440%。 本地时间17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.950 33.080 台湾加权股价指数<.TWII 8,706.14 8,660.70 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.220-0.350% 0.220-0.350% --两周拆款利率区间 0.260-0.350% 0.250-0.360% **寿险买票需求增** 短票市场方面，大型票券商指出，近期因国际债发行偏少，寿险端买票需求升温，对于取得跨季资金帮助 不小。 票券商认为，经历1、2月底资金紧俏的教训，对仰赖拆款以度过月、季底多所忌惮，纵然短票利率较高， 但若能及早取得跨季资金，仍属值得。 〞寿险最近交易比重多了一倍，对跨季有帮助。〞一位大型票券公司交易主管说。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.35-0.36%，部分在0.37、0.38%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.366%，前日0.365%； 上日区间在0.30-0.44%，前日在0.35-0.38%；上日成交量49.74亿台币，前日在21.36亿台币。 台湾央行周五共发行1,264亿台币定存单，与今日到期金额1,260亿台币相较，存单发行余额增4亿台币。 下周央行定存单到期1兆9,402.3亿台币，分别为：周一5,338.3亿台币、周二1,823.8亿台币、周三4,877. 0亿台币、周四1,544.2亿台币、周五5,819.0亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为负50亿台币，累积至周日止超额准备负335亿台币、加计前期1 %的超额准备为1,113亿台币。 **投信公债RP靠向低位** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信资金偏多，公债承做的利率逐步往低端靠拢。下周由于 没有特别宽松、紧缩因子影响，预料利率走势将持平。 交易员指出，随着时序即将迈入下半月，将会引导客户将资金落点跨过季底。央行于24日召开的理监事会 议仍是一大变数，若如预期降息，季底因素料将不明显，反之则转为紧俏。 〞投信最近也慢慢做公债了，偏高的利率有机会调整。〞一位大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%，部分银行端在0.35-0.36%，同上 日；公司债附买回利率主要成交在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债附买回利率0.25-0.30%；公司债 附买回利率主要成交于0.31-0.33%。(完) (审校)