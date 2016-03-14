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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 08:00 BJT

重温稿--台湾货币市场：短率持稳低位，月内资金供应无虞

* 短率持稳低位，月内资金供应无虞
    * 下周存单到期量大，短率有靠拢低位可能
    * 国际债交割空窗期，寿险资金偏多

     记者 董永年
    路透台北3月11日 - 台湾银行间短率周五续稳低位。资金调度人员表示，今日市况偏向宽松，拆入方缺乏
新资金需求，多以到期续做为主，利率则稳在既有区间。   
    
    由于下周央行定存单到期逼近2兆台币，一般预料，短率将持稳或续靠拢区间低位的可能。市场将观望24
日央行举行的理监事会议是否做出进一步宽松举措，此将影响对季底资金情势的判断。        
    
    〞都是到期续，没有新的拆出，感觉大家都多钱。〞一位大型银行交易员说。
    
    另一大型票券商交易主管也称，今日相当宽裕，由于都是月内的资金，因此无论一周还是两周的拆款利率
都没有差别。    
    
    今日午间央行标售的两年期定存单得标利率符合预期，投标倍数较前次走高。交易员表示，主要因部分银
行将无法跨季的资金投入标售，但没有积极抢标。
    
    台湾央行周五宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.436%，标售结果符合市场
预估的0.430-0.440%。    
                 
 本地时间17:39                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.950                     33.080    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,706.14                  8,660.70    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.202%                    0.200%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.260%               0.200-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.220-0.350%               0.220-0.350%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.350%               0.250-0.360%
        
    **寿险买票需求增**
    
    短票市场方面，大型票券商指出，近期因国际债发行偏少，寿险端买票需求升温，对于取得跨季资金帮助
不小。
    
    票券商认为，经历1、2月底资金紧俏的教训，对仰赖拆款以度过月、季底多所忌惮，纵然短票利率较高，
但若能及早取得跨季资金，仍属值得。
    
    〞寿险最近交易比重多了一倍，对跨季有帮助。〞一位大型票券公司交易主管说。    
    
    今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.35-0.36%，部分在0.37、0.38%。 
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.366%，前日0.365%；
上日区间在0.30-0.44%，前日在0.35-0.38%；上日成交量49.74亿台币，前日在21.36亿台币。
               
    台湾央行周五共发行1,264亿台币定存单，与今日到期金额1,260亿台币相较，存单发行余额增4亿台币。
    
    下周央行定存单到期1兆9,402.3亿台币，分别为：周一5,338.3亿台币、周二1,823.8亿台币、周三4,877.
0亿台币、周四1,544.2亿台币、周五5,819.0亿台币。

    拆款中心资料 显示，周五超额准备为负50亿台币，累积至周日止超额准备负335亿台币、加计前期1
%的超额准备为1,113亿台币。  
       
               
    **投信公债RP靠向低位**  
        
    债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信资金偏多，公债承做的利率逐步往低端靠拢。下周由于
没有特别宽松、紧缩因子影响，预料利率走势将持平。 
    
    交易员指出，随着时序即将迈入下半月，将会引导客户将资金落点跨过季底。央行于24日召开的理监事会
议仍是一大变数，若如预期降息，季底因素料将不明显，反之则转为紧俏。
    
    〞投信最近也慢慢做公债了，偏高的利率有机会调整。〞一位大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%，部分银行端在0.35-0.36%，同上
日；公司债附买回利率主要成交在0.42-0.43%。
        
    今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债附买回利率0.25-0.30%；公司债
附买回利率主要成交于0.31-0.33%。(完) 

 (审校)

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