中国金属：上海铜库存较上周增长14.8%，连续第二周创纪录高位

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
期货交易人士持有期铜近月3月合约 的空仓，这可能也是为该合约下周到期后的交割做准备。基于该合约周五的未平仓数量，预计将有超过8.8万吨铜面临交割。
铝库存AL-STX-SGH继续增加，本周增加2.9%至339,263吨，为2014年8月以来最高。
锌库存ZN-STX-SGH本周也创下2014年4月以来最高位，达到266,277吨。
铅库存PB-STX-SGH本周大幅上升23.1%至19,137吨，是2015年7月以来最高。（完）
(编译 李春喜/高琦 审校 李爽)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41