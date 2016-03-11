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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 17:55 BJT

中国金属：上海铜库存较上周增长14.8%，连续第二周创纪录高位

期货交易人士持有期铜近月3月合约 的空仓，这可能也是为该合约下周到期后的交割做准备。基于该合约周五的未平仓数量，预计将有超过8.8万吨铜面临交割。

铝库存AL-STX-SGH继续增加，本周增加2.9%至339,263吨，为2014年8月以来最高。

锌库存ZN-STX-SGH本周也创下2014年4月以来最高位，达到266,277吨。

铅库存PB-STX-SGH本周大幅上升23.1%至19,137吨，是2015年7月以来最高。（完）

(编译 李春喜/高琦 审校 李爽)

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