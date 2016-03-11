马来西亚期市：棕榈油尾盘跳升至新高，受供给忧虑提振

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
路透吉隆坡3月11日 - 马来西亚棕榈油期货周五在亚洲傍晚时段跳涨，从前一日的跌势中反弹，因，因一行业会议对低供应的担忧及看多棕榈油价格，带动了市场涨势。
在周三于吉隆坡举行的一行业会议上，专家预测6月前棕榈油的交投区间将介于2,700-3,000马币，以厄尔尼诺(圣婴)现象预计会对单产构成不利影响，进而降低年度产量。
马来西亚5月棕榈油期货 收盘时飙升2.4%，报每吨2,608马币，盘中一度升至2,612马币的三周新高。
成交量为48,005口。
“这是供给推动的涨势，受益于投机性买盘和大规模的空头回补，”一位吉隆坡的交易员说。
马来西亚官方数据显示，2月棕榈油产量下降至2007年以来最低的104万吨，比前月下滑7.7%。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油或将测试2,595马币的阻力位，若突破，则可能进一步升至下一道阻力位2,614马币。
大连5月豆油期货 上涨1.2%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41