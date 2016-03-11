马来西亚期市：棕榈油尾盘跳升至新高，受供给忧虑提振

路透吉隆坡3月11日 - 马来西亚棕榈油期货周五在亚洲傍晚时段跳涨，从前一日的跌势中反弹，因，因一行业会议对低供应的担忧及看多棕榈油价格，带动了市场涨势。

在周三于吉隆坡举行的一行业会议上，专家预测6月前棕榈油的交投区间将介于2,700-3,000马币，以厄尔尼诺(圣婴)现象预计会对单产构成不利影响，进而降低年度产量。

马来西亚5月棕榈油期货 收盘时飙升2.4%，报每吨2,608马币，盘中一度升至2,612马币的三周新高。

成交量为48,005口。

“这是供给推动的涨势，受益于投机性买盘和大规模的空头回补，”一位吉隆坡的交易员说。

马来西亚官方数据显示，2月棕榈油产量下降至2007年以来最低的104万吨，比前月下滑7.7%。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油或将测试2,595马币的阻力位，若突破，则可能进一步升至下一道阻力位2,614马币。

大连5月豆油期货 上涨1.2%。(完)

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