东南亚股市：本周多数股市收高，因欧洲央行放宽货币政策提振人气

路透曼谷3月11日 - 东南亚股市周五收高，欧洲央行的宽松政策提振了本地区人气，投资者关注下周全球主要央行的利率决定，其中包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)。

菲律宾股市 周五涨0.7%，本周累计升2.9%，为本地区表现最佳的股市。

该交易所称，周五外资买超菲律宾股票19亿披索(4,080万美元)，因全球风险偏好改善，而且市场越发预期美联储在3月中旬会议上不太可能升息。

新加坡海峡时报指数 涨0.7%，将本周累计跌幅缩减至0.3%。

本周本地区股市表现各异，上涨股市中包括泰国股市，该股市 累计涨1%。印尼股市 在连续两周上涨后，本周累计跌0.8%。