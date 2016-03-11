东南亚股市：本周多数股市收高，因欧洲央行放宽货币政策提振人气

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
路透曼谷3月11日 - 东南亚股市周五收高，欧洲央行的宽松政策提振了本地区人气，投资者关注下周全球主要央行的利率决定，其中包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)。
菲律宾股市 周五涨0.7%，本周累计升2.9%，为本地区表现最佳的股市。
该交易所称，周五外资买超菲律宾股票19亿披索(4,080万美元)，因全球风险偏好改善，而且市场越发预期美联储在3月中旬会议上不太可能升息。
新加坡海峡时报指数 涨0.7%，将本周累计跌幅缩减至0.3%。
本周本地区股市表现各异，上涨股市中包括泰国股市，该股市 累计涨1%。印尼股市 在连续两周上涨后，本周累计跌0.8%。
股票交易所和汤森路透数据显示，本周外资在马来西亚股市 和泰国股市 连续第四周买超，这周分别买超约10亿马币(2.447亿美元)和24亿泰铢(6,830万美元)。(完)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41