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市场报道 | 2016年 3月 11日 星期五 19:29 BJT

欧洲经济：负利率政策面临局限--ECB副总裁冈斯坦西欧

路透法兰克福3月11日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周五表示，欧洲央行的负利率政策正面临局限。

“所有的政策都有局限，这是自然的，”冈斯坦西欧在欧洲央行网站刊登的一篇标题为“为货币政策辩护”的意见稿中表示。

“就我们现在正在使用的工具而言，负利率政策尤为如此。”(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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