国际油市：亚洲燃料油现货价差强劲上扬，市场买兴旺盛

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
路透新加坡3月11日 - 亚洲燃料油现货价差周五强劲上扬，本周也收高，市场上买兴仍然强劲。
380cst燃料油价差报每吨较新加坡报价升水1.80美元，比上周高1.34美元。
交易员表示，尽管相较于周四成交量少得多，但380cst燃料油4月/5月跨月价差还是走坚至每吨较新加坡报价贴水约1.50美元。
据几位交易员，380cst燃料油3月/4月跨月价差也保持强劲，报在每吨升水逾1.50美元。
“我认为今天的人气仍然很旺，但我倒很想看看下周的情况，”一位在新加坡的交易员说。
“还不知道多头什么时候了结仓位，以及这种动能能否持续，”这位交易员说。
荷兰咨询公司PJK International的数据显示，3月10日当周鹿特丹-阿姆斯特丹-安特卫普地区的燃料油库存上升近2%，至115.4万吨。
日本电气事业连合会周五的数据显示，日本的主要电力企业2月消耗的燃料油同比下降30.4%，因核反应堆重启。
新加坡现货市场上有报告有11笔交易。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41