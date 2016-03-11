国际油市：亚洲燃料油现货价差强劲上扬，市场买兴旺盛

路透新加坡3月11日 - 亚洲燃料油现货价差周五强劲上扬，本周也收高，市场上买兴仍然强劲。

380cst燃料油价差报每吨较新加坡报价升水1.80美元，比上周高1.34美元。

交易员表示，尽管相较于周四成交量少得多，但380cst燃料油4月/5月跨月价差还是走坚至每吨较新加坡报价贴水约1.50美元。

据几位交易员，380cst燃料油3月/4月跨月价差也保持强劲，报在每吨升水逾1.50美元。

“我认为今天的人气仍然很旺，但我倒很想看看下周的情况，”一位在新加坡的交易员说。

“还不知道多头什么时候了结仓位，以及这种动能能否持续，”这位交易员说。

荷兰咨询公司PJK International的数据显示，3月10日当周鹿特丹-阿姆斯特丹-安特卫普地区的燃料油库存上升近2%，至115.4万吨。

日本电气事业连合会周五的数据显示，日本的主要电力企业2月消耗的燃料油同比下降30.4%，因核反应堆重启。

新加坡现货市场上有报告有11笔交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文