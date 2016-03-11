国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但汽油裂解价差连续第七日上涨

路透新加坡3月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跌至两日低位每吨61.55美元，过去两日为上涨。

本周市场需求较强，台湾和韩国买入逾40万吨4月下半月交货的石脑油。

但供应较多打压了石脑油价格，本周韩国石脑油贴水低见每吨8.50美元，上周为6美元。

一些交易商预计亚洲较低的价格将使包括欧洲和地中海的西方船货不再驶向亚洲。

1-3月间约有550万吨石脑油预订好前往亚洲，平均每月为180万吨，高于2015年每月平均的170万吨。

印度第一季石脑油总出口量估计约为180万吨，每月平均为60万吨，亦高于2015年每月平均的55万吨。

亚洲汽油裂解价差周五连续第七日上涨，升至每桶11.09美元，为1月29日以来最高，因需求坚稳。

新加坡现货市场上成交五笔汽油交易，总计25万桶。

3月1日以来总成交量为220万桶，超过了2月全月的165万桶，距1月全月的约250万桶不远。

欧洲汽油裂解价差亦有改善，因受美国和西非需求提振。

上周美国汽油库存减少450万桶，为近两年来最大单周跌幅，路透调查分析师预计减少140万桶，实际减少量几乎是分析师预计的逾三倍。(完)

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