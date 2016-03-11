国际油市：亚洲含硫500ppm柴油裂解价差保持在10美元上方，受需求支撑

路透新加坡3月11日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周五保持在每桶10美元上方，受需求支撑。

越南的Saigon Petro和Petrolimex求购总计95,000吨4月船期柴油。

但Saigon Petro的招标期限从3月11日延长至3月14日。Petrolimex的招标结果现在也不清楚。

斯里兰卡的Ceypetco重回市场求购300,000桶含硫0.05%的柴油，船期为4月9-10日。

之前该公司曾标购270万桶2016年6月-2017年1月的柴油。

其现货招标将在3月16日结束，而定期招标在4月4日结束。

印度巴拉特石油(BPCL)罕见地求购欧洲四号柴油，其不经常依赖进口来填补供给缺口。

交易员表示，地区需求已给予市场所需要的提振。

但交易员仍对中质馏分油市场的长期前景持悲观看法。

“经济增长放缓将抑制整体需求，”一位交易员表示。

新加坡现货市场上成交五笔交易。

兴隆从BP买入两艘各150,000桶的含硫500ppm柴油船货，一艘船期是3月31日-4月4日，价格为贴水0.35美元；另一艘船期是4月3-7日，价格为贴水0.30美元。

兴隆还以每桶贴水0.20美元的价格，从道达尔买入250,000桶船期3月26-30日的含硫500ppm柴油。

中石油以平价水准向壳牌出售100,000桶船期4月1-5日的航煤，并以平价水准向维多出售100,000桶船期3月26-30日的航煤。(完)

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