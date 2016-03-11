国际油市：亚洲含硫500ppm柴油裂解价差保持在10美元上方，受需求支撑

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
路透新加坡3月11日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周五保持在每桶10美元上方，受需求支撑。
越南的Saigon Petro和Petrolimex求购总计95,000吨4月船期柴油。
但Saigon Petro的招标期限从3月11日延长至3月14日。Petrolimex的招标结果现在也不清楚。
斯里兰卡的Ceypetco重回市场求购300,000桶含硫0.05%的柴油，船期为4月9-10日。
之前该公司曾标购270万桶2016年6月-2017年1月的柴油。
其现货招标将在3月16日结束，而定期招标在4月4日结束。
印度巴拉特石油(BPCL)罕见地求购欧洲四号柴油，其不经常依赖进口来填补供给缺口。
交易员表示，地区需求已给予市场所需要的提振。
但交易员仍对中质馏分油市场的长期前景持悲观看法。
“经济增长放缓将抑制整体需求，”一位交易员表示。
新加坡现货市场上成交五笔交易。
兴隆从BP买入两艘各150,000桶的含硫500ppm柴油船货，一艘船期是3月31日-4月4日，价格为贴水0.35美元；另一艘船期是4月3-7日，价格为贴水0.30美元。
兴隆还以每桶贴水0.20美元的价格，从道达尔买入250,000桶船期3月26-30日的含硫500ppm柴油。
中石油以平价水准向壳牌出售100,000桶船期4月1-5日的航煤，并以平价水准向维多出售100,000桶船期3月26-30日的航煤。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 于春红)
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“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41