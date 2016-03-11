金属期市：期铜大涨1.6%，因中国数据出炉前基金扭转押注

《汇市简讯》欧元/日圆已升至200小时均线上方
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41
* 上周上海交易所铜库存增加近15%
* 铜市偏空看法减弱
* 静待周六中国公布工业生产数据公布
路透伦敦3月11日 - 期铜周五上涨，在中国经济数据公布前，基金扭转看空铜价的押注，但美元走坚，限制了期铜涨幅。
伦敦金属交易所 三个月期铜 收涨1.6%，报每吨4,970美元，本周势将录得2月12日该周来首周下跌。
许多在上周和本周稍早卖出铜的交易商和基金买回铜，因中国将在周末公布工业生产和投资数据。
“工业生产数据将给我们更清晰的描述中国的需求状况，”麦格理分析师Vivienne Lloyd说。
“上海期货交易所铜库存增加，拖累铜价下挫约10美元，但铜价不久再次走高。”
上海期货交易监督的仓库，铜库存较上周五上升超过4.5万吨，至35.0138万吨，显示中国市场供应过多。
美元上涨，使金属价格承压。
国际铜业研究组织(ICSG)数据提振铜价。ICSG表示，今年铜市应会出现56,000吨的缺口。
分析师称，铜市偏空看法减弱，未来数周铜价可能交投在较高区间，交易商预计200日移动均线切入位5,040美元将限制期铜价格上行。
“商品市场显示，最差的情况可能已经结束的迹象。基本面略为改善，投资者认为下行风险可能性下降，这引发一波回补空头。”澳新银行(ANZ)分析师写道，“但这并不是说，市场已完全走出困境。”
三个月期铝 小升0.2%，报每吨1,561.5美元。期锌 攀升2.1%，报每吨1,802.5美元。期铅 上涨1.9%，报1,852美元。期镍 收高0.9%，报8,830美元。期锡 上涨0.5%，报16,700美元。(完)
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)
根据路透对62位分析师的调查，中国去年第四季度经济或稳定增长6.7%，与之前三个季度相当，主要得益于政府增加开支以及创纪录规模的银行贷款。