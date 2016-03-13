重温稿-中国金融：银行业总体风险可控，将对“僵尸企业”实名管理--银监会主席

路透北京3月12日 - 中国银监会主席尚福林周六称，目前中国银行业总体风险可控，一些评级机构下调部分中国金融机构的评级展望是误判；而对于产能过剩企业和“僵尸企业”，银监会准备实行实名制管理，推动建立债权委员会，并按“一企一策”原则处理。

他在两会记者会上表示，一些银行由于信心不足，对本来情况不错的企业进行抽贷，造成企业资金周转困难，所以推动商业银行债务规模较大且有多家债权银行的客户成立债权委员会，由债权人按照“一企一策”的原则来集体确定对企业的信贷政策。

资产质量一直是外界对中国银行业比较担心的问题。除了防范由于恐慌带来的不良资产增量，存量处理上，尚福林称，要开展不良资产证券化和不良资产收益权的转让试点，提升银行市场化、多元化、综合化处置不良资产的能力。

对于银行业总体的风险状况和应对能力，他认为，目前银行业总体运行平稳，风险可控，虽然不良率有所上升，但同国际水平比，基本处于较低水平；此外，目前商业银行的拨备覆盖率是181%，拨备也还是充足的。

银监会此前数据显示，商业银行2015年累计实现净利润15,926亿元人民币，同比增长2.43%，利润增速较上年进一步下滑。年末不良贷款率升至1.67%。

尚福林指出，当前银行业利润增长虽有所下降，但盈利的绝对额仍较高，内源性的资本补充能力仍较强；国内银行资产利润率和资本利润率都优于一些发达国家平均水平；而一些评级机构下调中国主权评级和部分金融机构评级展望，是对中国银行业运行情况的误判。

中国央行等八部委此前发文称，将加强金融对工业供给侧结构性改革的支持，加强和改进对企业兼并重组、不良资产处置的力度和效率，积极稳妥推进工业化解过剩产能和库存；对“僵尸企业”则坚决压缩退出相关贷款。

除了表内业务风险，表外业务风险同样是银监会管理的重点。尚福林指出，对于理财类等创新产品，银监会也要求其按照实质重于形式的准则来计提拨备；目前整体情况看，拨备还是比较充足的。

“金融企业承担风险和损失的资产应该计提准备金。现在理财实际也分很多种情况，有的理财是向大家公开发售的；有的是对高净值客户发行的，完全是委托业务，这类是不需要计提风险拨备的。”他并指出，商业银行全部表内表外风险，都需要按照要求计提资本。

尚福林强调，银行要加强对理财资金的投向管理、限额管理和交易对手的管理，及时掌握底层资产的情况，实行穿透式管理，使跨行业、跨市场的资金能够“看得见、管得了、控得住”。

他并指出，银监会还要加大防范和处置非法集资工作的力度，防止外部风险向银行业传染。对P2P网贷业务，银监会也会继续加强监管，与有关部门共同开展互联网金融的专项治理。

在金融行业准入方面，尚福林指出，银监会按照审慎积极的原则推进民营银行的试点工作，现已进入常态化的审批程序，目前把受理权限下放给各地银监局，由银监局全面受理申请，并同时对申请进行尽职调查，现已经有12家拟成立民营银行进入论证阶段。（完）