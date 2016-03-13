重温稿-中国国企：今年加大央企重组力度，1-2月央企利润转增4.7%--国资委主任

路透北京3月12日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会主任肖亚庆周六表示，去年六对12家中央企业重组，效果不错，今年会加大力度；他并透露，1-2月央企利润增长4.7%，去年同期则同比下降32%左右。

他在中国两会期间的记者会上称，去年同期央企利润基数较低，对1-2月央企利润同比增长有影响。去年央企整体利润负增长6.9%，其中重要原因是包括原油在内的大宗商品价格大幅下滑，对利润影响较大；如果剔除石油价格的影响，去年央企总利润增长7.5%。

“大宗商品包括石油，超低的价格，我认为不正常。很多商品价格已经远低于它的制造成本，怎么能够持续下去？”肖亚庆说。

他并指出，经济下行造成的压力如果超过合理预期就是恐慌。目前部分行业的恐慌心理比下行压力更可怕，会带来更大的下行。目前中国人均消耗的能源量、人均拥有的资源量远低于发达国家，中国的市场很大，要从央企开始，提高产品质量、降低成本。

肖亚庆还表示，央企在供给侧结构性改革中要主动作为。对于国家战略需要、央企有优势的产业和战略性新兴产业，比如航空航天、核电、高铁、新能源、新材料、智能电网等，要加大投入力度；对于央企长期亏损和资不抵债的低效无效资产，要加大处置力度，积极化解过剩产能。

“我们现在是要把做强做优摆在更加突出的位置。体量的扩张有个历史的过程，现在在这方面我们要进一步加大力度，使大的企业变得更强更优。有些企业通过兼并重组，进入更符合市场竞争的其他产业链当中。”他说。

他同时提到，深化改革要使各方面的利益能够得到平衡发展，特别是要保护员工的利益，国有企业更应如此。现在整体的经济实力、市场发展程度，包括各个企业所拥有的财力，相比上个世纪90年代都有了很大变化，国企改革不会出现下岗潮。

“保护员工的利益始终是下一步改革的一个重要方面，多兼并重组，尽可能少破产，这也是国有企业改革的一个方向。任何改革涉及到职工利益时，要稳妥的处理好。”肖亚庆说。

国资委副主任黄丹华则指出，企业亏损和行业有关，同时也有自身经营的问题。国资委将推动亏损企业提质增效，调整布局结构，加大重组力度，整合优质资产，同时采取一系列措施，包括降本增效、增强创新能力。（完）