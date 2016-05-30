更正-《全球汇市》美元涨至两个月高位，因叶伦称未来几个月可能加息(5月27日)

(更正：因文末汇率收盘表格有误，现重新贴入5月27日报价表格)

* 美元指数上涨，兑日圆和欧元也上升

* 美国第一季经济增幅被上修

* 非农就业报告和其他经济数据是下周市场焦点

路透纽约5月27日 - 美元指数周五触及两个月高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦为未来数月加息敞开大门。

叶伦在波士顿表示，如果经济和就业市场继续改善，在未来几个月内升息“会是合适的”。

“叶伦没有说不，市场认为这对美元利好，”BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg表示。

美元指数 上涨0.60%，至95.745，此为3月29日来最高。美元指数从5月3日低位91.919大幅反弹。

欧元兑美元 跌至1.111美元，为3月16日来最低水准。美元兑日圆 上涨至110.25日圆，但仍低于上周五所及的三周高位110.59日圆。

美元周五稍早上涨，此前美国第一季经济增幅被上修。

“上修幅度略小于预期，但并没有损及自上周美联储4月会议记录公布以来，联储官员发表较鹰派言论所暗示的前景，”道明证券外汇交易策略师Martin Schwerdtfeger说。

美联储4月会议记录显示，美联储官员感觉经济的劲道将可能足以承受联储在6月加息。

5月初的时候，市场还排除了美联储在6月加息的可能性。但之后一系列较强劲的经济数据出炉和多位美联储官员发表讲话，令联邦基金利率期货反映市场预期联储在6月加息的机率上升至大约30%。

投资者将仔细研读下周的经济数据，至为重要的是6月3日公布的5月非农就业报告，以寻找美国经济是否足够强劲，可驱使美联储加息的迹象。

薪资增长将是主要焦点，因通胀继续上升，尽管通胀仍低于2%的美联储目标。

“通胀轨迹是明显上行，是受到薪资增长带动，薪资增长是美联储是否希望加息的关键决定因素，”Schlossberg说。

英国和美国周一为假期，很可能令当日市场成交量下降。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1114 1.1192 -0.70 +2.34 1.0860

美元/日圆 110.22 109.75 +0.43 -8.38 120.30

欧元/日圆 122.51 122.83 -0.26 -6.10 130.47

美元/瑞郎 0.9945 0.9888 +0.58 -0.73 1.0018

英镑/美元 1.4620 1.4664 -0.30 -0.80 1.4738

美元/加元 1.3017 1.2976 +0.32 -5.94 1.3839

美元/离岸人民币 6.5761 6.5575 +0.28 +0.12 6.5680

澳元/美元 0.7179 0.7225 -0.64 -1.32 0.7275

欧元/瑞郎 1.1053 1.1073 -0.18 +1.53 1.0886

欧元/英镑 0.7598 0.7628 -0.39 +3.14 0.7367

新西兰元/美元 0.6691 0.6738 -0.70 -1.96 0.6825

美元/挪威克朗 8.3334 8.2771 +0.68 -5.73 8.8398

欧元/挪威克朗 9.2647 9.2657 -0.01 -3.50 9.6011

美元/瑞典克朗 8.3495 8.2815 +0.82 -1.15 8.4465

欧元/瑞典克朗 9.2824 9.2726 +0.11 +1.22 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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