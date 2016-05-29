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亚洲 | 2016年 5月 29日 星期日 10:51 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          80.97    +2.62    +3.34   3962288
    京东                24.25    +1.08    +4.66  16123514
    新浪              51.12    +0.63    +1.25   1664847
    搜狐              41.15    +1.13    +2.82    325558
    网易             175.79    -1.04    -0.59   1434405
    百度             185.01    +7.34    +4.13   5600316
    
    台湾
    台湾积体电路       24.80    +0.01    +0.04   1073320
    联电                1.89    +0.01    +0.53    109271
    日月光              5.78    +0.01    +0.17    648812
    硅品精密           8.06    -0.21    -2.54    861807
    和信超媒体         2.74    +0.04    +1.48      8310
    友达                2.72    -0.01    -0.37     32044
    中华电信           34.05    +0.03    +0.09     51730
    台湾国际航电      41.71    +0.26    +0.63    766167
    
    香港
    中国移动           55.90    -0.32    -0.57    110048
    中国联通           10.52    -0.30    -2.77    373208
    中国电信           47.94    +0.70    +1.48     10567
    中芯国际            4.20    +0.06    +1.45      6730
    电讯盈科         6.50    +0.00    +0.08       948
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 许娜；审校 白云)

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