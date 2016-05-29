版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 29日 星期日 14:59 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货5月24日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月24日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,412,921口)
    403,495  220,327  201,253  677,061  805,561  1281809  1227141  131,112 185,780
    
    较5月17日变动(未平仓合约：增加59,698口)
     21,434  -16,362   12,399   22,447   57,267   56,280   53,304    3,418   6,394
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
       28.6     15.6     14.2     47.9     57.0     90.7     86.9      9.3    13.1
    
    各类交易商数量(总计为737家)
        192      137      182      249      313      545      554
    (完)
    
  
 (编译 许娜；审校 白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐