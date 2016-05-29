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市场报道 | 2016年 5月 29日 星期日 15:06 BJT

CFTC报告：COMEX期铜5月24日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年5月24日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(210,264口)
     72,160  113,213   21,795  101,182   59,397  195,137  194,405   15,127  15,859
    
    较5月17日变动(未平仓合约：增加7,107口)
     -7,024    3,383    2,582   12,902    1,060    8,460    7,025   -1,353      82
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
       34.3     53.8     10.4     48.1     28.2     92.8     92.5      7.2     7.5
    
    各类交易商数量(总计为316家)
        103      139       65       56       42      191      223
    (完)
    
  
 (编译 许娜；审校 白云)

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