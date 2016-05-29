CFTC报告：CBOT小麦期货5月24日持仓报告(表)

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年5月24日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告， 每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(418,296口) 100,226 179,107 82,198 193,000 119,147 375,424 380,452 42,872 37,844 较5月17日变动(未平仓合约：增加22,096口) -8,075 4,685 12,306 17,960 4,632 22,191 21,623 -95 473 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 24.0 42.8 19.7 46.1 28.5 89.8 91.0 10.2 9.0 各类交易商数量(总计为385家) 126 117 111 109 89 297 267 (完) (编译 许娜；审校 白云)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。