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市场报道 | 2016年 5月 29日 星期日 15:06 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货5月24日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年5月24日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(418,296口)
    100,226  179,107   82,198  193,000  119,147  375,424  380,452   42,872  37,844
    
    较5月17日变动(未平仓合约：增加22,096口)
     -8,075    4,685   12,306   17,960    4,632   22,191   21,623      -95     473
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
       24.0     42.8     19.7     46.1     28.5     89.8     91.0     10.2     9.0
    
    各类交易商数量(总计为385家)
        126      117      111      109       89      297      267
    (完)
    
  
 (编译 许娜；审校 白云)

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