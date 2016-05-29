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市场报道 | 2016年 5月 29日 星期日 15:05 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货5月24日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年5月24日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,657,419口)

528,230 180,088 496,561 536,824 878,566 1561615 1555215 95,804 102,204

较5月17日变动(未平仓合约：减少41,561口)

-26,366 -5,739 34,147 -48,526 -58,213 -40,745 -29,805 -816 -11,756

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.9 10.9 30.0 32.4 53.0 94.2 93.8 5.8 6.2

各类交易商数量(总计为421家)

139 127 170 97 127 324 359

(完)

(编译 许娜；审校 白云)

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