CFTC报告：CBOT大豆期货5月24日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年5月24日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告， 每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(869,742口) 305,638 81,061 125,117 377,808 553,743 808,563 759,921 61,179 109,821 较5月17日变动(未平仓合约：增加13,483口) 4,273 5,698 -13,633 21,361 22,289 12,001 14,354 1,482 -871 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 35.1 9.3 14.4 43.4 63.7 93.0 87.4 7.0 12.6 各类交易商数量(总计为669家) 220 140 186 180 248 494 505 (完) (编译 许娜；审校 白云)