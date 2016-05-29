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货币新闻 | 2016年 5月 29日 星期日 15:04 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货5月24日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年5月24日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(869,742口)
    305,638   81,061  125,117  377,808  553,743  808,563  759,921   61,179 109,821
    
    较5月17日变动(未平仓合约：增加13,483口)
      4,273    5,698  -13,633   21,361   22,289   12,001   14,354    1,482    -871
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
       35.1      9.3     14.4     43.4     63.7     93.0     87.4      7.0    12.6
    
    各类交易商数量(总计为669家)
        220      140      186      180      248      494      505
    (完)                   

  
 (编译 许娜；审校 白云)

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