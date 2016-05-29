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市场报道 | 2016年 5月 29日 星期日 15:00 BJT

CFTC报告：COMEX期金5月24日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年5月24日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(542,958口)
    291,266   84,634   52,773  146,205  371,418  490,244  508,825   52,714  34,133
    
    较5月17日变动(未平仓合约：减少52,119口)
    -49,482   10,174  -26,364   23,728  -41,302  -52,118  -57,492       -1   5,373
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
       53.6     15.6      9.7     26.9     68.4     90.3     93.7      9.7     6.3 
    
    各类交易商数量(总计为364家)
        182       94      102       53       61      281      221 
    (完)
    
  
 (编译 许娜；审校 白云)

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