《全球主要央行会议预告》--2016年5月-2016年12月

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
以下为全球主要央行在2016年5月至2016年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
2016年
6月14日至6月15日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
6月15日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。
7月26日至7月27日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月27日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
9月20日至9月21日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月21日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。
11月1日至11月2日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
11月2日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
12月13日至12月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月14日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1900GMT)，召开记者会(1930GMT)。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
2016年
6月 2日－管理委员会在维也纳举行会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
6月22日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
6月23日－全行委员会会议。
7月 6日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
7月21日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
8月 3日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月 8日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月21日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月22日－全行委员会会议。
10月5日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
10月20日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月 2日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月16日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 8日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月14日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月15日－全行委员会会议。
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英国央行
2016年
6月16日 - 宣布利率决议。
7月14日 - 宣布利率决议。
8月 4日 - 宣布利率决议。
9月15日 - 宣布利率决议。
10月13日 - 宣布利率决议。
11月 3日 - 宣布利率决议。
12月15日 - 宣布利率决议。
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日本央行
2016年
6月15日 - 日本央行货币政策会议(至6月16日)。
7月28日 - 日本央行货币政策会议(至7月29日)。
9月20日 - 日本央行货币政策会议(至9月21日)。
10月31日 - 日本央行货币政策会议(至11月1日)。
12月19日 - 日本央行货币政策会议(至12月20日)。
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韩国央行
2016年
6月 9日 - 货币政策会议。
7月14日 - 货币政策会议。
8月11日 - 货币政策会议。
9月 9日 - 货币政策会议。
10月13日 - 货币政策会议。
11月11日 - 货币政策会议。
12月15日 - 货币政策会议。
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加拿大央行
2016年
7月13日－公布指标利率决定和货币政策报告。
9月 7日－公布指标利率决定。
10月19日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 7日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
2016年
6月16日 - 货币政策评估，并召开记者会。
9月15日 - 货币政策评估。
12月15日 - 货币政策评估，并召开记者会。
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澳洲央行
2016年
6月7日－召开利率会议。
7月5日－召开利率会议。
8月2日－召开利率会议。
9月6日－召开利率会议。
10月4日－召开利率会议。
11月1日－召开利率会议。
12月6日－召开利率会议。
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新西兰央行
2016年
6月 9日－公布货币政策声明和指标利率。
8月11日－公布货币政策声明和指标利率。
9月22日－公布指标利率。
11月10日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
2016年
7月 4日－召开货币政策会议(至7月5日)。
7月 5日－公布利率决定和货币政策报告。
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挪威央行
2016年
6月23日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
9月22日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
10月27日－宣布利率决定。
12月15日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期在开会前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
2016年会议预告英文原文报导，请在Eikon上按如下步骤撷取浏览：
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 许娜；审校 白云)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。