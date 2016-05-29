基金产业：全球最大对冲基金的市占率下降--Preqin报告

路透伦敦5月27日 - 数据追踪机构Preqin周五称，上一年度全球最大对冲基金因为绩效不佳，被规模较小的竞争对手抢走一些市场份额。

Preqin在年报中称，截至2016年3月底的一年，总资产规模超过10亿美元的对冲基金的市场占比降至88%，上年同期为92%。

报告还称，该年度第一季中，资产超过10亿美元的对冲基金中有37%亏钱，不过它们中间有少数基金录得资金净流入。有9%的大型基金公司资产规模没有变化。

报告显示，大型对冲基金的市占率下降并没有阻止规模较小基金晋级10亿美元俱乐部的行列，上一年度又有98支对冲基金的规模达到这一门槛。

这些达到10亿美元门槛的基金中，有五支是新推出的对冲基金，其中包括BlueCrest Capital前交易员Leda Braga组建的Systematica Investments。

Hedge Fund Research的数据显示，第一季期间，对冲基金平均亏损0.63%。(完)