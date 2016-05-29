金砖国家：5月27日股汇市收盘纵览

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透5月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月27日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.67%，报808.29点。
中国股市：沪综指震荡近收平，权重股持续护盘大盘表现依旧平淡
中国汇市：人民币收盘涨幅缩窄，贬值预期略升大行适度维稳
香港股市：收升于三周高位，受深港通等利多憧憬提振
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巴西股市：大多数拉美货币和股市下跌，此前美联储主席叶轮称联储应该“在未来几个月内”升息。指标股指Bovespa指数 收跌0.87%，报49,051.491点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.6095/10，上日收报3.5830/40。
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南非股市：小涨，受综合企业Bidvest Group 股价劲升带动。指标Top-40指数 收盘涨0.49%，报48,069.78点；大盘综合指数 收盘涨0.34%，报54,105.37点。
南非汇市：兰特兑美元下滑，因投资人担心南非信贷评等可能遭下调
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印度股市：上涨逾1%，为连续第四日走高，且创12周来最大单周涨幅，因印度巴拉特石油 等企业获利强劲。BSE指数 收盘上涨1.09%，报26,653.6点；NSE指数 收盘上涨1.08%，报8,156.65点。
印度汇市：卢比兑美元 收高，报67.0325/67.0425，上日收报67.17/67.18，因印度股市上涨缓解对外资流出的担忧，同时央行疑似通过至少两家大型国有银行买入美元以遏制卢比涨势。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.14%，报917.52点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.35%，报481.31点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.52%，报66.144；卢布兑欧元 升值0.18%，报73.518。(完) (编译 许娜；审校 白云)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。