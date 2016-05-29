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亚洲 | 2016年 5月 29日 星期日 16:40 BJT

金砖国家：5月27日股汇市收盘纵览

路透5月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月27日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.67%，报808.29点。

中国股市：沪综指震荡近收平，权重股持续护盘大盘表现依旧平淡

中国汇市：人民币收盘涨幅缩窄，贬值预期略升大行适度维稳

香港股市：收升于三周高位，受深港通等利多憧憬提振

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巴西股市：大多数拉美货币和股市下跌，此前美联储主席叶轮称联储应该“在未来几个月内”升息。指标股指Bovespa指数 收跌0.87%，报49,051.491点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.6095/10，上日收报3.5830/40。

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南非股市：小涨，受综合企业Bidvest Group 股价劲升带动。指标Top-40指数 收盘涨0.49%，报48,069.78点；大盘综合指数 收盘涨0.34%，报54,105.37点。

南非汇市：兰特兑美元下滑，因投资人担心南非信贷评等可能遭下调

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印度股市：上涨逾1%，为连续第四日走高，且创12周来最大单周涨幅，因印度巴拉特石油 等企业获利强劲。BSE指数 收盘上涨1.09%，报26,653.6点；NSE指数 收盘上涨1.08%，报8,156.65点。

印度汇市：卢比兑美元 收高，报67.0325/67.0425，上日收报67.17/67.18，因印度股市上涨缓解对外资流出的担忧，同时央行疑似通过至少两家大型国有银行买入美元以遏制卢比涨势。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.14%，报917.52点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.35%，报481.31点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.52%，报66.144；卢布兑欧元 升值0.18%，报73.518。(完) (编译 许娜；审校 白云)

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