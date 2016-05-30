欧洲经济指标预测--5月30日-6月6日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月30日当周 5月30日(一) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.5% +0.5% 0600 德国进口物价(较前月) 4月 +0.4% +0.7% (较上年同期) -6.2% -5.9% 0645 法国消费者支出(较前月) 4月 +0.1% +0.2% 0700 瑞士KOF领先成长指标 5月 102.8 102.7 0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- -3.4% 0900 欧元区企业景气指数 5月 0.16 0.13 经济景气指数 104.4 103.9 工业景气指数 负3.6 负3.7 服务业景气指数 11.0 11.5 消费者信心指数终值 负7.0 负9.3 消费者通胀预期指数 -- 2.9 生产者通胀预期指数 -- 负2.4 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月初值 +0.3% -0.5% (较上年同期) -0.1% -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% -0.4% (较上年同期) +0.1% -0.1% 5月31日(二) 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +1.0% -1.1% (较上年同期) +2.1% +0.7% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 5月初值 持平 -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.3% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 5月 减少0.5 减少1.6 未经季节调整失业人数(万人) 266.6 270 经季节调整失业率 6.2% 6.2% 经季节调整失业人数(万人) -- 270.6 0800 意大利失业率 4月 -- 11.4% 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 4月 +5.0% +5.0% 针对家庭的放款 -- +1.6% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)5月初值 -0.1% -0.2% 0900 欧元区失业率 4月 10.2% 10.2% 0900 意大利CPI(较前月) 5月初值 -- -0.1% (较上年同期) -0.3% -0.5% HICP(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) -0.3% -0.4% 1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.0% +1.0% 6月1日(三) 0545 瑞士GDP(较前季) 第一季 +0.2% +0.4% (较上年同期) +0.9% +0.4% 0600 英国Nationwide房价(较前月) 5月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +4.6% +4.9% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- -1.3% 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 5月 54.0 54.7 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 53.1 53.9 0750 法国Markit制造业PMI 5月 48.3 48.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 5月 52.4 52.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月终值 51.5 51.5 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 16.00 18.83 抵押贷款发放金额(亿英镑) 38.50 74.35 抵押贷款批准件数(件) 67,900 71,357 M4货供额(较前月) -- -0.4% 0830 英国Markit/CPIS制造业PMI 5月 49.6 49.2 6月2日(四) 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 5月 51.9 52.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -4.1% -4.2% 1145 欧洲央行再融资利率 6月 0.00% 0.00% 存款利率 -0.40% -0.40% 6月3日(五) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 5月 51.5 52.1 0755 德国Markit服务业PMI 5月 55.2 55.2 Markit综合PMI 5月终值 54.7 54.7 0800 欧元区Markit服务业PMI 5月终值 53.1 53.1 Markit综合PMI 52.9 52.9 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 5月 52.5 52.3 0900 欧元区零售销售 (较前月) 4月 +0.4% -0.5% (较上年同期) +1.9% +2.1% 6月6日当周 6月6-13日 0700 英国Halifax房屋价格(较前月) 5月 -- -0.8% (较上年同期) 截至5月的三个月 -- +9.2% 6月6日(一) 0600 德国工业订单(较前月) 4月 -- +1.9% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 -- 6.2 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 5月 -- -0.9% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结