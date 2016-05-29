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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 06:32 BJT

韩国数据：6月制造业景气判断指数升至72，连升三月且创七个月高位

路透首尔5月30日 - 韩国央行周一公布的数据显示，6月韩国制造商信心触及七个月高位，且连续第三个月上升，表明经济可能已经触底。

韩国央行6月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)从5月的69升至72，创去年11月以来最高。

据央行对全国1,700家制造企业调查得出的分项指数，综合企业和出口企业信心均改善。

主要针对国内市场的企业预计，6月业务状况较5月略微恶化。5月时这类企业的信心触及一年高位。

韩国央行上周五表示，该国出口持续下滑之势可能将缓解，但一段时间内还不会好转，因为中国等主要出口市场持续表现低迷。

周五公布路透调查亦显示，5月出口料上升，为2014年12月以来首见反弹 。5月出口数据将于6月1日公布。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)

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