韩国数据：6月制造业景气判断指数升至72，连升三月且创七个月高位

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透首尔5月30日 - 韩国央行周一公布的数据显示，6月韩国制造商信心触及七个月高位，且连续第三个月上升，表明经济可能已经触底。
韩国央行6月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)从5月的69升至72，创去年11月以来最高。
据央行对全国1,700家制造企业调查得出的分项指数，综合企业和出口企业信心均改善。
主要针对国内市场的企业预计，6月业务状况较5月略微恶化。5月时这类企业的信心触及一年高位。
韩国央行上周五表示，该国出口持续下滑之势可能将缓解，但一段时间内还不会好转，因为中国等主要出口市场持续表现低迷。
周五公布路透调查亦显示，5月出口料上升，为2014年12月以来首见反弹 。5月出口数据将于6月1日公布。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。