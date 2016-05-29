日韩经济指标预测--5月30日-6月6日****

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月30日当周 5月29日(日) 2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -1.2% -1.1% 5月30日(一) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 4月 -1.0% -1.5% 工业生产(较前月) -0.2% -2.2% 服务业产出(较前月) -- +0.8% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 4月 -1.4% -5.3% 所有家庭支出(较前月) -0.6% +0.5% 2330 日本求才求职比 4月 1.30 1.30 失业率 3.2% 3.2% 2350 日本工业生产 4月初值 -1.5% +3.8% 一个月预估值 -- +2.6% 两个月预估值 -- -2.3% 5月31日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- +19.8% 房屋开工(较上年同期) +3.5% +8.4% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.9% +1.0% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 4月 -- 盈余100.7 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 -- +8.5% 6月1日(三) 0000 韩国出口(较上年同期) 5月初值 +1.6% -11.2% 进口(较上年同期) -7.7% -14.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差88 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 5月终值 -- 47.6 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.7% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,840 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超404 6月2日(四) 0500 日本消费者信心指数 5月 -- 40.8 6月3日(五) 0000 日本加班工资 4月 -- -0.2% 6月6日当周 6月6日(一) 2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,625 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。