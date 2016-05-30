金砖国家：5月30日股汇市收盘纵览

路透5月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月28日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.08%，报807.66点。

中国股市：权重股持续护盘助沪综指小幅收升，A股成交额再创近五个月新低

中国汇市：人民币大跌收创四个半月新低，美加息预期升温但市场未见恐慌

香港股市：恒生指数小幅收高，追随内地股市走势

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.18%，报48,964.342点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收盘上涨，此前政府公布4月基本预算盈余超越市场预期，缓解有关赤字的疑虑。雷亚尔兑美元 收报3.5774/79，上日收报3.6095/10。

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南非股市：收高，由新上市食品服务业者Bid Corporation跳涨12.5%所带动，该公司是从贸易及分销业者Bidvest分拆出来。指标Top-40指数 收盘上涨0.79%，报48,447.6点；大盘综合指数 收盘上涨0.68%，报54,474.09点。

南非汇市：兰特/美元下滑，因料本周南非评级将被下调和美国不久将加息

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印度股市：连续第五个交易日上涨，Hindalco Industries等绩优股的业绩优于预期，令人更加期待经济步入复苏。BSE指数 收盘上涨0.27%，报26,725.6点；NSE指数 收盘上涨0.27%，报8,178.5点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.16/67.17，上日收报67.0325/67.0425。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.87%，报925.51点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.85%，报485.4点。