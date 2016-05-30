中国个股：锦江股份持有15.06%的AccorHotels股权--法国市场监管机构

路透巴黎5月27日 - 法国市场监管机构AMF周五表示，在连锁酒店业者AccorHotels 派发股息之后，中国酒店业巨擘锦江股份 对该公司的持股提高至15.06%。

AMF声明稿指出，Rubyrock Capital、Golden Apple Capital以及Super Orange Capital等由锦江股份控制的机构，目前合计持有AccorHotels具投票权股权13.15%，且并不排除进入董事会。

AccorHotels执行长Sebastien Bazin在4月年度股东大会上表示，若公司最大股东锦江股份最终在董事会获得席位，那将“会是件好事”，尽管此事并未经过讨论。

近来投资于欧洲旅游行业的中资公司越来越多，锦江股份目前已持有Louvre Hotels Group，此外复星国际 在去年控股法国旅游集团Club Med。

锦江股份此前公告显示持有的AccorHotels股权比重为14.98%。(完)