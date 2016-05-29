《中国报摘》--中国证券报5月30日

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
* 头版头条:
--中国证监会副主席方星海表示，证监会将进一步完善多层次股权市场，增强多层次资本市场的资源配置功能、投融资功能、财富管理功能、风险管理功能，注重遏制过度投机。
* 其他:
--央行金融研究所所长姚余栋表示，未来财富管理行业需处理好高端服务与普惠服务的关系，要高度重视风险揭示，要强化诚信和法治意识，要充分关注微观家庭层面的资产配置和风险偏好。
--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，僵尸企业占用了大量资源与信贷，使得经济难以转型，因此应加快破产法实施，并研究设立国家破产管理局；拓宽企业融资渠道，发挥多层次资本市场的价值发现和资源配置作用。
--神华、中煤、同煤和伊泰四家煤炭企业决定，今年6月下水煤价格较5月普涨每吨10元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。