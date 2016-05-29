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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 07:45 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月30日

* 头版头条:

--中国证监会副主席方星海表示，证监会将进一步完善多层次股权市场，增强多层次资本市场的资源配置功能、投融资功能、财富管理功能、风险管理功能，注重遏制过度投机。 　

* 其他:

--央行金融研究所所长姚余栋表示，未来财富管理行业需处理好高端服务与普惠服务的关系，要高度重视风险揭示，要强化诚信和法治意识，要充分关注微观家庭层面的资产配置和风险偏好。

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，僵尸企业占用了大量资源与信贷，使得经济难以转型，因此应加快破产法实施，并研究设立国家破产管理局；拓宽企业融资渠道，发挥多层次资本市场的价值发现和资源配置作用。

--神华、中煤、同煤和伊泰四家煤炭企业决定，今年6月下水煤价格较5月普涨每吨10元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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