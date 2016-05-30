美国与加拿大经济指标预测--5月30日-6月6日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月30日当周 5月30日(一) 1230 加拿大经常帐收支(亿加元) 第一季 赤字168.0 赤字153.8 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 4月 -- -0.6% (较上年同期) -- -2.1% 原材料价格(较前月) -- +4.5% (较上年同期) -- -9.7% 5月31日(二) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 3月 -0.1% -0.1% GDP(较前季) 第一季 -- +0.2% GDP环比年率 +2.9% +0.8% 1230 美国实质个人支出(较前月) 4月 -- 持平 个人所得(较前月) +0.4% +0.4% 经调整后的个人支出 +0.6% +0.1% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) -- +1.6% PCE物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.8% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数 (较前月) 3月 +0.8% +0.7% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.5% +0.2% 房价指数(较上年同期) +5.1% +5.4% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 50.6 50.4 1400 世企研美国消费者信心指数 5月 96.0 94.2 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 5月 -- 负13.9 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 4月 -- +1.6% 6月1日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 496.5 抵押贷款再融资指数 -- 2005.6 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 5月 -- 52.2 1345 美国Markit制造业PMI 5月终值 -- 50.5 1400 美国建筑支出(较前月) 4月 +0.6% +0.3% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 50.5 50.8 制造业投入物价分项指数 59.3 59.0 制造业就业分项指数 49.8 49.2 制造业新订单分项指数 -- 55.8 -- 美国汽车销量年率(万辆) 5月 1,730 1,742 6月2日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 5月 -- 65,141 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 5月 增加17.5 增加15.6 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月28日当周 -- 26.8 四周均值(万人) -- 27.850 续请失业金人数(万人) 5月21日当周 -- 216.3 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 5月 -- 724.4 6月3日(五) 1230 美国非农就业岗位(万人) 5月 增加16.1 增加16.0 民间就业岗位(万人) 增加15.5 增加17.1 制造业就业岗位(万人) 减少0.1 增加0.4 政府部门就业岗位(万人) -- 减少1.1 失业率 4.9% 5.0% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.5 劳动力就业参与率 -- 62.8% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差410 逆差404 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 逆差25.0 逆差34.1 出口(亿加元) -- 409.9 进口(亿加元) -- 444.0 1230 加拿大劳动生产率(较前季) 第一季 +0.4% +0.1% 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 5月终值 -- 51.2 综合PMI -- 50.8 1400 美国工厂订单(较前月) 4月 +1.9% +1.5% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +1.0% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 4月修正值 -- +3.4% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.4% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.7% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.8% 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 5月 55.5 55.7 企业活动分项指数 -- 58.8 就业分项指数 -- 53.0 新订单分项指数 -- 59.9 投入物价分项指数 -- 53.4 6月6日当周 6月6日(一) 1400 美国就业趋势指数 5月 -- 128.3 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 白云)