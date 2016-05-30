《全球汇市》美元兑日圆触及一个月高位，叶伦讲话巩固美国升息前景

英镑呈盘整走势，上周五下跌，因投资者就退欧预期减退推动的涨势 进行获利了结。 英镑兑美元 持稳，报1.4621，周四触及三周高位1.4738. 上周公布的一系列调查表明，留欧阵营领先于退欧阵营。 纽约 当日 今年来 2 015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1102 1.1114 -0.11 +2.23 1. 0860 美元/日圆 110.82 110.22 +0.54 -7.88 12 0.30 欧元/日圆 123.03 122.51 +0.42 -5.70 13 0.47 美元/瑞郎 0.9945 0.9945 +0.00 -0.73 1. 0018 英镑/美元 1.4608 1.4620 -0.08 -0.88 1. 4738 美元/加元 1.3062 1.3017 +0.35 -5.61 1. 3839 美元/离岸人民币 6.5805 6.5761 +0.07 +0.19 6. 5680 澳元/美元 0.7173 0.7179 -0.08 -1.40 0. 7275 新西兰元/美元 0.6682 0.6691 -0.13 -2.10 0. 6825 澳元/日圆 79.490 79.190 +0.38 -9.28 87 .620 新西兰元/日圆 73.840 73.740 +0.14 -9.93 81 .980 英镑/日圆 161.92 161.19 +0.45 -8.63 17 7.22 澳元/新西兰元 1.0730 1.0727 +0.03 +0.62 1. 0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 许娜/王丽鑫/孙国玉/戴素萍/李爽 审校 白云/郑茵/张明钧)