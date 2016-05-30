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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 08:39 BJT

《全球汇市》美元兑日圆触及一个月高位，叶伦讲话巩固美国升息前景

英镑呈盘整走势，上周五下跌，因投资者就退欧预期减退推动的涨势
进行获利了结。
    
    英镑兑美元 持稳，报1.4621，周四触及三周高位1.4738.
    
    上周公布的一系列调查表明，留欧阵营领先于退欧阵营。    

    
                                          纽约   当日  今年来  2
015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元            1.1102  1.1114  -0.11  +2.23  1.
0860
    美元/日圆            110.82  110.22  +0.54  -7.88  12
0.30
    欧元/日圆         123.03  122.51  +0.42  -5.70  13
0.47
    美元/瑞郎            0.9945  0.9945  +0.00  -0.73  1.
0018
    英镑/美元            1.4608  1.4620  -0.08  -0.88  1.
4738
    美元/加元            1.3062  1.3017  +0.35  -5.61  1.
3839
    美元/离岸人民币      6.5805  6.5761  +0.07  +0.19  6.
5680
    澳元/美元            0.7173  0.7179  -0.08  -1.40  0.
7275
    新西兰元/美元        0.6682  0.6691  -0.13  -2.10  0.
6825
    澳元/日圆         79.490  79.190  +0.38  -9.28  87
.620
    新西兰元/日圆     73.840  73.740  +0.14  -9.93  81
.980
    英镑/日圆         161.92  161.19  +0.45  -8.63  17
7.22
    澳元/新西兰元     1.0730  1.0727  +0.03  +0.62  1.
0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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CN]
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译 许娜/王丽鑫/孙国玉/戴素萍/李爽  审校 白云/郑茵/张明钧)

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