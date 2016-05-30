国际油市：油价涨至每桶50美元，但期权市场暗示生产商仍担心下跌

Mobius Risk Group的研究分析副主管John Saucer称，近期隐含波动率较低，使得期权对于防范或押注油价下跌的人士颇具吸引力。

12个月内到期的期权显示，明显偏向价外看跌期权，其目前正以较类似价外看涨期权高得多的溢价进行交易。这部分归因于原油生产企业的对冲活动，包括出售这些远期看涨期权，同时买入看跌期权，或者进行看跌期权价差操作。

周五交投最活跃的当属执行价在44美元的7月看跌期权，1600GMT时交投量超过3,300口。

远期期权中，执行价在40美元的2016年12月到期合约看跌期权未平仓合约 过去10日增加10%，达到近35,000份。在相似时间内，执行价在45美元的2016年12月到期合约未平仓合约 增加了约10%。

2017年12月到期的期权中，交投最活跃的是执行价在40美元 和45美元的看跌期权 。

法国兴业银行的资深大宗商品策略师Jesper Dannesboe称，在油价达到每桶50美元之际，对冲活动可能会增强。下月的石油输出国组织(OPEC)会议令担忧加剧。