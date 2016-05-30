国际油市：油价涨至每桶50美元，但期权市场暗示生产商仍担心下跌

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
Mobius Risk Group的研究分析副主管John Saucer称，近期隐含波动率较低，使得期权对于防范或押注油价下跌的人士颇具吸引力。
12个月内到期的期权显示，明显偏向价外看跌期权，其目前正以较类似价外看涨期权高得多的溢价进行交易。这部分归因于原油生产企业的对冲活动，包括出售这些远期看涨期权，同时买入看跌期权，或者进行看跌期权价差操作。
周五交投最活跃的当属执行价在44美元的7月看跌期权，1600GMT时交投量超过3,300口。
远期期权中，执行价在40美元的2016年12月到期合约看跌期权未平仓合约 过去10日增加10%，达到近35,000份。在相似时间内，执行价在45美元的2016年12月到期合约未平仓合约 增加了约10%。
2017年12月到期的期权中，交投最活跃的是执行价在40美元 和45美元的看跌期权 。
法国兴业银行的资深大宗商品策略师Jesper Dannesboe称，在油价达到每桶50美元之际，对冲活动可能会增强。下月的石油输出国组织(OPEC)会议令担忧加剧。
“无论你看涨还是看跌，本周你都会忧心忡忡，因为将迎来这个存在巨大变数的事件，而且伴有一些不确定性。”(完) (编译 李春喜/孙国玉；审校 王丽鑫/许娜)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。