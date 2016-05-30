《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月30日

*工商时报：

--行政院长林全明天将向立法院提出口头施政报告，检讨综合所得税课税方式，吸引国际人才来台及留才，预计三-六个月内就会提出所得税修法方向。据悉，富人税率45%现制应不致变动，会采取新配套做法，例如对国际高阶人才减免一定期间综所税将是检讨方向之一。

--第二季以来公司债一档接着一档发，累计金额已破560亿台币，几乎每周都有新案发行，最新完成定价有鸿海90亿及万海30亿台币，票面利率均符合市场预期。券商主管表示，近期指标公司债趁利率低档陆续完成定价，降低筹资成本，但随供给增温，次级市场追价意愿平平，预料后续票面利率没有再大幅走低的空间。

*经济日报：

--行政院今日将再次与民进党立院团启动行政立法政策协调会报，挑选优先法案，外界预料，与蔡总统新政相呼应的生技新药条例修正案，施政方针提到的两岸协议监督条例，及因巴拿马文件逼出的反避税条款等，可望入列。

--金管会主委丁克华6月中将启动与金融业沟通列车，主要锁定大型金融业，本周先跟八大金融产业公会座谈热身，希望听取业界对金管会拟推动的金融协助产业等八大政策意见，并倾听业界心声。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。