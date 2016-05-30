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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 08:43 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月30日

路透香港5月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.766
6港元 )
    
    美国股市周五收高，道琼工业指数 收升44.93点，或0.25%，报17,873.22点。此前美联储主席叶伦称
“在未来几个月内”加息可能是合适的。本周美股录得3月来表现最好的一周。 
    
 公司名称                   ADR代码       收盘价     涨跌幅        成交量  ADR折合每股   较港股溢
                                                                           普通股        价
                                        （美元）    （%）                  (港元)        (%)
 中海油                                 120.960     0.72       26733       9.394         -0.48
 中国铝业                               7.500       0.13       10865       2.330         0.00
 中国移动                               55.900      -0.57      110048      86.831        -0.37
 中国人寿                               10.850      0.18       95819       16.854        -0.39
 中石油                                 68.320      0.16       32178       5.306         -0.82
 中石化                                 68.150      -0.39      23196       5.293         0.06
 汇丰控股                               32.770      0.49       1604689     50.902        0.10
 中电信                                 47.940      1.48       10567       3.723         2.15
 中国联通                               10.520      -2.77      373208      8.170         -1.08
 兖州煤业                               5.270       -0.57      3481        4.093         -0.90
 华能国际                               25.950      -0.15      12381       5.039         0.17
 南方航空                               29.340      -0.47      9919        4.557         0.61
 东方航空                               26.940      0.19       5293        4.185         0.83
 中芯国际                               4.200       1.45       6730        0.652         0.37
 
（完）

 (整理 梁慧仪)

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