《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月30日

路透香港5月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.766 6港元 ) 美国股市周五收高，道琼工业指数 收升44.93点，或0.25%，报17,873.22点。此前美联储主席叶伦称 “在未来几个月内”加息可能是合适的。本周美股录得3月来表现最好的一周。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股 较港股溢 普通股 价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.960 0.72 26733 9.394 -0.48 中国铝业 7.500 0.13 10865 2.330 0.00 中国移动 55.900 -0.57 110048 86.831 -0.37 中国人寿 10.850 0.18 95819 16.854 -0.39 中石油 68.320 0.16 32178 5.306 -0.82 中石化 68.150 -0.39 23196 5.293 0.06 汇丰控股 32.770 0.49 1604689 50.902 0.10 中电信 47.940 1.48 10567 3.723 2.15 中国联通 10.520 -2.77 373208 8.170 -1.08 兖州煤业 5.270 -0.57 3481 4.093 -0.90 华能国际 25.950 -0.15 12381 5.039 0.17 南方航空 29.340 -0.47 9919 4.557 0.61 东方航空 26.940 0.19 5293 4.185 0.83 中芯国际 4.200 1.45 6730 0.652 0.37 （完） (整理 梁慧仪)