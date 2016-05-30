中国债市动态：现券收益率盘整，境外机构入市细则落地刺激有限

路透上海5月30日 - 中国银行间债市周一早盘现券走势平淡，收益率微幅波动；境外机构投资银行间债市相关细则落地，因已在预期内且影响偏长期，对债市情绪刺激有限。交易员表示，资金面继续平稳，经济金融数据亦传闻纷纷，但均难对后市产生趋势性指引。

上海一银行交易员称，现券早盘走势几无亮点，“1bp(基点)都没动，比较无聊。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3425%/3.3400%，上日尾盘为3.3425%/3.3325%。

华中一银行交易员提到，有媒体援引分析师观点称5月新增信贷料在8,000亿元人民币左右，似乎高于此前预期，但市场反响不大；在下月数据出炉前，需继续留意预期变化可能引发的市场波动。

他并称，随着银行间债市向境外机构投资者开放的细则明确，不排除会对境内债市带来增量资金，但短期刺激可能十分有限，“见效太慢”。

继今年2月中国央行称进一步推进银行间债市对外开放之后，上周五(27日)，外管局、央行上海总部及中债登等相关机构发布了相关操作指引和细则。央行表示，符合条件的境外机构投资者可自主决定投资规模，没有投资额度限制。

中国央行副行长陈雨露周日表示，股票、债券、外汇等各个市场之间相互的联动和传染的状况在上升，表明现行监管框架存在着不适应当前金融业发展的体制性矛盾。在宏观层面上，要进一步改革和完善货币政策体系和金融监管框架，消除监管空白和监管套利，维护金融稳定。