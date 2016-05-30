永安期货：中国期指IC持仓创阶段新高，市场尚处于胶着阶段

以下内容节选自5月30日的《期货日报》：

上周沪指始终围绕2800点波动，延续了之前的振荡偏弱行情。期指三个品种表现不一，IC和IH主力合约双双收涨，当周涨幅分别为1.3%和0.1%，IF则出现小幅回落，当周下跌0.1%。基差方面，期货贴水收敛速度加快，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水28.9、12.7和109点。

量能方面，在交割周影响消退之后，市场人气出现明显恢复，期指三个品种总持仓较前一周增加5671手，至94892手。其中，IC持仓增幅明显，当周共计增加2924手，至35852手，创年内新高；IF和IH持仓也有不同程度增长，增量均在1000手之上，持仓分别增至41411和17629手。(完)

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