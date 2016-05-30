永安期货：上海螺纹钢期货下跌步伐将放缓

以下内容节选自5月30日的《期货日报》：

随着前期的大幅跳水告一段落，自5月中旬开始，螺纹钢期货逐渐转入振荡下行走势。当前钢材产量尚处于高位，而下游需求已现颓势，市场预期普遍悲观。不过，经过这一个多月的快速下跌，前期虚高的价格已有效挤出大量水分，预计螺纹钢下跌步伐将有所放缓。

据中国钢铁工业协会统计，4月中钢协会员钢铁企业共销售钢材4739.29万吨，比去年同期减少441.78万吨，下降8.53%；环比3月减少137.93万吨，下降2.8%。“金三银四”的钢市旺季已过，随着天气渐趋炎热，梅雨时节已近在眼前，钢材市场即将进入传统需求淡季。在工地施工进度放缓、钢材保存期限缩短以及市场看跌预期等多重因素影响下，终端用户的钢材采购力度将会明显减弱，螺纹钢面临不断增大的销售压力。(完)

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