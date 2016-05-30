全球金市：金价跌至逾三个月低位，因叶伦讲话推升美元

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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美联储主席叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。叶伦的讲话支撑了美联储将于6月或者7月升息的预期。
本周投资者将获得有关美联储距离下次升息到底还有多远，以及欧洲央行年内剩余时间是否还会宽松政策的线索。
美元兑日圆周一早盘触及一个月高位，兑其他货币持坚。
在美联储暗示最快6月可能升息后，周五公布的数据显示，对冲基金和基金经理削减美国期金和期权多仓至近两个月低位。
C美国第一季经济增长放缓，不过放缓程度没有最初估计的那么大，因房屋建筑数量激增和库存稳步累积，部分抵消了企业投资急降带来的拖累。
全球第二大产金国澳洲第一季黄金产量减少2%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/张若琪 审校 王颖/戴素萍)
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