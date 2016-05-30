方正中期期货：美加息预期持续施压，上期有色金属指数料延续振荡走势

我国4月规模以上工业企业利润同比增长4.2%，远不及前值的增长11.1%。我国1—4月规模以上工业企业利润同比增长6.5%，也较前值回落0.9%。近期，美联储鹰派言论此起彼伏，美国一季度实际GDP环比修正值上升0.8%，升幅不及预期值0.9%，但高于初值0.5%。美国经济二季度改善，美联储加息预期上升，美元指数大幅反弹，报收于95.712，涨幅为0.61%。英国退欧风险仍在无形中影响市场，不仅欧元区经济遭受拖累，英国一季度经济也颇受打击。当周上期有色金属指数受美国加息预期上升和国际油价上涨的影响，处于窄幅振荡中，周涨幅为0.47%，铜、锌、镍、铝均呈现窄幅波动，预计上期有色金属指数将延续振荡走势。