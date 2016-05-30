方正中期期货：美加息预期持续施压，上期有色金属指数料延续振荡走势

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自5月30日的《期货日报》：
我国4月规模以上工业企业利润同比增长4.2%，远不及前值的增长11.1%。我国1—4月规模以上工业企业利润同比增长6.5%，也较前值回落0.9%。近期，美联储鹰派言论此起彼伏，美国一季度实际GDP环比修正值上升0.8%，升幅不及预期值0.9%，但高于初值0.5%。美国经济二季度改善，美联储加息预期上升，美元指数大幅反弹，报收于95.712，涨幅为0.61%。英国退欧风险仍在无形中影响市场，不仅欧元区经济遭受拖累，英国一季度经济也颇受打击。当周上期有色金属指数受美国加息预期上升和国际油价上涨的影响，处于窄幅振荡中，周涨幅为0.47%，铜、锌、镍、铝均呈现窄幅波动，预计上期有色金属指数将延续振荡走势。
铜：沪铜1607合约先抑后扬，周涨幅为1.67%，成交量与持仓量均下滑，短期获得5日、10日均线支撑，沪铜重心上移，空头平仓明显。伦铜空头大幅平仓，从低位返升，迅速冲破5日、10日均线压制，周内一度摸高至4727美元/吨，涨幅为2.56%，减仓4000余手。现货升水稳中有降，维持在升水40—80元/吨之间，成交先扬后抑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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