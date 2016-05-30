新湖期货：郑商所易盛农期指数波动幅度或逐渐加剧

易盛农期指数上周在权重品种的带动下呈现V形走势。截至上周五，易盛农期指数报收于1047.19点，较前一周上涨0.73点。

权重品种方面，上周菜粕先跌后涨，波动十分剧烈。美豆走势也并不明朗，目前没有新增热点。当前国家严查杂质含量问题令油厂采购心态谨慎，8月后菜籽买船较少，菜粕后市易涨难跌。但是来自于豆粕市场的压力仍不容小觑，美国中西部地区本周天气将转晴，预计大豆播种进程加快，同时近期国内油厂压榨量大幅放大，导致豆粕产量大增，在下游养殖需求恢复仍缓慢的情况下，预计菜粕上行走势会比较曲折。(完)