新湖期货：郑商所易盛农期指数波动幅度或逐渐加剧

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自5月30日的《期货日报》：
易盛农期指数上周在权重品种的带动下呈现V形走势。截至上周五，易盛农期指数报收于1047.19点，较前一周上涨0.73点。
权重品种方面，上周菜粕先跌后涨，波动十分剧烈。美豆走势也并不明朗，目前没有新增热点。当前国家严查杂质含量问题令油厂采购心态谨慎，8月后菜籽买船较少，菜粕后市易涨难跌。但是来自于豆粕市场的压力仍不容小觑，美国中西部地区本周天气将转晴，预计大豆播种进程加快，同时近期国内油厂压榨量大幅放大，导致豆粕产量大增，在下游养殖需求恢复仍缓慢的情况下，预计菜粕上行走势会比较曲折。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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